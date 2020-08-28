Народний депутат від фракції Слуга Народу Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

Також нардеп опублікував відео, на якому видно, як бійці ДСНС гасять пожежу.

Свідки кажуть, що хлопок було чути в квартирі на 14 поверсі. Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте, – заявив Гео Лерос.

Таже депутат розповів, що палія можна буде побачити на відео з камер спостереження по периметру.

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За словами Лероса, про пожежу йому повідомили сусіди.















Нардепу Гео Леросу підпалили автомобіль – перші фото та відео / 4 фотографии

На відео присутня ненормативна лексика.

Підпал авто Богдана в Києві

У Києві невідомі підпалили автомобіль Tesla Андрія Богдана, припаркований на вулиці Юності в Дніпровському районі.

Інцидент стався близько 3.00 11 серпня.

Повідомляється, що Tesla була знищена повністю, а також постраждали ще два авто, які стояли поруч.