Мощный ураган Лора в США обесточил более 750 тыс. домов и бизнесов в штатах Луизиана, Техас и Арканзас.

— Мы понесли гораздо больший ущерб, чем можно было ожидать, это — катастрофа. На улицах городов сотни поваленных деревьев и оборванных кабелей, — заявил губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс.

Больше всего сейчас страдают низменные районы городов, а в результате разрушенных магазинов и торговых центров мусор разлетается по улицам и может попадать в жилые дома.

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Как сообщают американские синоптики, ураган Лора и его главные проявления — торнадо и наводнения — будут передвигаться на восток страны.

После того, как Лора покинет побережье Атлантики, ураган, вероятно, превратится в тропический шторм.

27 августа специалисты повысили опасность урагана Лора до четвертого уровня из пяти возможных.

До этого наиболее мощным бедствием считали известный ураган Катрина — однако ему была предоставлена лишь третья категория опасности.

Вследствие урагана Лора (Лаура) по официальным данным погибло как минимум десять человек возрастом от 14 до 68 лет.