27 августа ураган Лаура обрушился на юг США, унеся жизни не менее шести человек в штате Луизиана. Возраст погибших — от 14 до 68 лет.

На тот момент урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 240 км/час. Но сейчас он ослаб до шторма.

Стихия валила деревья, срывала крыши. Также из-за урагана на химзаводе в городе Лейк-Чарльз, где производят компоненты моющих средств, произошла утечка хлора.

What’s left of Dequincy, LA after taking on Laura’s eye wall at category 4 strength. #LAwx @spann pic.twitter.com/8WsnswupSf

— EF-5 Hunters (@EF5Hunters) August 27, 2020