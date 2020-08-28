27 августа ураган Лаура обрушился на юг США, унеся жизни не менее шести человек в штате Луизиана. Возраст погибших — от 14 до 68 лет.

На тот момент урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 240 км/час. Но сейчас он ослаб до шторма.

Стихия валила деревья, срывала крыши. Также из-за урагана на химзаводе в городе Лейк-Чарльз, где производят компоненты моющих средств, произошла утечка хлора.

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What’s left of Dequincy, LA after taking on Laura’s eye wall at category 4 strength. #LAwx @spann pic.twitter.com/8WsnswupSf — EF-5 Hunters (@EF5Hunters) August 27, 2020

Губернатор штата призвал людей, живущих рядом с местом происшествия, не выходить из дома, закрыть окна и двери.

Стихия затронула также штаты Техас и Арканзас.

В результате урагана без электричества остались более 800 тыс. домов в Луизиане и Техасе, а также более 300 тыс. – в Арканзасе.

Шторм Ханна в Техасе

В конце июля 2020 года тропический шторм Ханна оставил без света более 200 тыс. домов в штате Техас (США), но погибших не было.

Президент Дональд Трамп тогда ввел режим чрезвычайной ситуации в штате и распорядился предоставить Техасу федеральную помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Чрезвычайную ситуацию объявили в 32 прибрежных округах штата.