Потужний ураган Лора в США знеструмив понад 750 тис. будинків та бізнесів у штатах Луїзіана, Техас і Арканзас.

– Ми зазнали набагато більших збитків, ніж можна було очікувати, це – катастрофа. На вулицях міст сотні повалених дерев та обірваних кабелів, – заявив губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс.

Найбільше зараз страждають низинні райони міст, а внаслідок зруйнованих магазинів та торгових центрів сміття розлітається вулицями і може потрапляти у житлові будинки.

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Як повідомляють американські синоптики, ураган Лора та його головні прояви – торнадо і повені – пересуватимуться на схід країни.

Після того, як Лора покине узбережжя Атлантики, ураган, ймовірно, перетвориться на тропічний шторм.

27 серпня фахівці підвищили небезпеку урагану Лора до четвертого рівня з п’яти можливих.

До цього найбільш потужним лихом вважали відомий ураган Катріна – однак йому було надано лише третю категорію небезпеки.

Внаслідок урагану Лора (Лаура) за офіційними даними загинуло щонайменше десять осіб віком від 14 до 68 років.