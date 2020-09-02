35-этажный небоскреб Taryan Towers горит в Киеве на улице Иоанна Павла II.

Огонь видно на верхних этажах ЖК за километры.

Taryan Towers строится с 2016 года. К сентябрю 2017 года был построен первый этаж.

По состоянию на январь 2020 года построено 34 этажа первой и пять этажей второй секции.

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Комплекс на первом месте в списке самых высоких зданий Украины, что строятся.

Пожар в Taryan Towers

Поздно вечером 2 сентября вспыхнул пожар на верхних этажах небоскреба Taryan Towers.

На месте работает большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.