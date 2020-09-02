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Пожежа у Taryan Towers: вогонь видно за кілометри

35-поверховий хмарочос Taryan Towers горить у Києві на вулиці Іоанна Павла II.

Вогонь видно на верхніх поверхах ЖК за кілометри.

Taryan Towers будується з 2016 року. У вересні 2017 року був збудований перший поверх.

Станом на січень 2020 року збудовано 34 поверхи першої та пять поверхів другої секції.

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Комплекс на першому місці у списку найвищих будинків України, що будуються.

Пожежа у Taryan Towers

Пізно ввечері 2 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах хмарочосу Taryan Towers.

На місці працює велика кількість пожежних машин і карет швидкої допомоги.

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