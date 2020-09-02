35-поверховий хмарочос Taryan Towers горить у Києві на вулиці Іоанна Павла II.
Вогонь видно на верхніх поверхах ЖК за кілометри.
Taryan Towers будується з 2016 року. У вересні 2017 року був збудований перший поверх.
Станом на січень 2020 року збудовано 34 поверхи першої та пять поверхів другої секції.
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Комплекс на першому місці у списку найвищих будинків України, що будуються.
Пожежа у Taryan Towers
Пізно ввечері 2 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах хмарочосу Taryan Towers.
На місці працює велика кількість пожежних машин і карет швидкої допомоги.