Пожары в Харьковской и Луганской областях: подробности пожаров

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях. А правительство отправило на места министров, которые должны взять под контроль процесс тушения пожаров.

Площадь пожара на Харьковщине составляет 400 га в Дворечанском районе и 10 га под Чугуевом. На Луганщине горит 80 га, сообщили в Офисе президента.

На места пожаров выехали — вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная. С места событий министры доложат президенту лично.

— Для преодоления огня в лесах сейчас работают пожарные и спасатели: к тушению привлечены более 200 человек личного состава, десятки единиц техники, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8, — заявил Зеленский.

Пожар в Харьковской области

В селе Воробьевка Дворечанского района сгорело 8 домов из 150. Спасатели эвакуировали часть жителей, чьи дома подступают к Дворечанского лесничества.























Пожары на Харьковщине и Луганщине: горит 400 га леса, уничтожено 8 домов / 6 фотографий

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Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которого ветер разогнал огонь на лес. Правоохранители не исключают версии поджога.

Пожар под Чугуевом

Вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горит 10 га камыша и травы. Огонь движется на село.

Пожар в Луганской области

В пожаре в Луганской области горит сухая трава и камыш на площади около 80 га. Огонь тушат возле села Болотенное Станично-Луганского района.

Ситуацию здесь осложняет сильный ветер. Огонь движется в сторону Болотенного, Валуйского и Станицы Луганской.

Источник: ГСЧС, Офис президента

Фото и видео: ГСЧС