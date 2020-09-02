Пожары в Харьковской и Луганской областях: подробности пожаров

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях. А правительство отправило на места министров, которые должны взять под контроль процесс тушения пожаров.
Площадь пожара на Харьковщине составляет 400 га в Дворечанском районе и 10 га под Чугуевом. На Луганщине горит 80 га, сообщили в Офисе президента.
На места пожаров выехали — вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная. С места событий министры доложат президенту лично.
— Для преодоления огня в лесах сейчас работают пожарные и спасатели: к тушению привлечены более 200 человек личного состава, десятки единиц техники, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8, — заявил Зеленский.
Пожар в Харьковской области
В селе Воробьевка Дворечанского района сгорело 8 домов из 150. Спасатели эвакуировали часть жителей, чьи дома подступают к Дворечанского лесничества.
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Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которого ветер разогнал огонь на лес. Правоохранители не исключают версии поджога.
Пожар под Чугуевом
Вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горит 10 га камыша и травы. Огонь движется на село.
Пожар в Луганской области
В пожаре в Луганской области горит сухая трава и камыш на площади около 80 га. Огонь тушат возле села Болотенное Станично-Луганского района.
Ситуацию здесь осложняет сильный ветер. Огонь движется в сторону Болотенного, Валуйского и Станицы Луганской.
Источник: ГСЧС, Офис президента
Фото и видео: ГСЧС