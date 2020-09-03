Отказался одолжить 100 грн: на Киевщине мужчину забили до смерти

Гулянка под магазином в поселке Дымер Киевской области закончилась смертью 62-летнего электрика. По версии полиции, его кулаками забил до смерти 26-летний односельчанин.
Григорий Михайлович жил один, работал электриком. Роковым для него стал поход в магазин. Там он подсел к компании односельчан. Электрик получил зарплату и принялся угощать молодежь.
Во время гулянки возник конфликт и на пенсионера набросился с кулаками собутыльник. Бил несчастного, пока тот не упал. Компания разошлась по домам. А утром продавщица нашла у беседки бездыханное тело.
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Камера наблюдения магазина сняла всю трагедию. Полицейским удалось идентифицировали всех участников кровавых событий.
— Было установлено лицо, нанесла нашем потерпевшему телесные повреждения. Все очевидцы допрошенные, — говорит заместитель руководителя следственного отделения Вышгородского отдела полиции Елизавета Колбаса.
Соседи говорят, что парень за рюмкой попросил одолжить 100 грн. Когда Григорий Михайлович отказал — набросился с кулаками.
Подозреваемого в убийстве схватили на следующий день. Он рассказал, что пенсионер ударил его девушку и полез драться к нему.
Суд отправил парня под домашний арест. В полиции надеются, что апелляционный суд вернет подозреваемого в следственный изолятор.
За убийство мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Застрелил работодателя
В Одесской области пьяный мужчина застрелил работодателя, который по его словам, не платил зарплату.
Во время спора, иностранец схватил охотничье ружье и выстрелил в сторону хозяина дома. Тот скончался на месте.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.