Відмовився позичити 100 грн: на Київщині чоловіка забили до смерті

Гулянка під магазином у селищі Димер Київської області закінчилася смертю 62-річного електрика. За версією поліції, його кулаками забив до смерті 26-річний односельчанин.

Григорій Михайлович мешкав сам, працював електриком. Фатальним для нього став похід до магазину. Там він підсів до компанії односельців. Електрик саме отримав зарплату і взявся пригощати молодь.

Під час гулянки виник конфлікт і на пенсіонера накинувся з кулаками товариш по чарці. Гамселив бідолашного, доки той не впав. Компанія розбрелася по домівках. А вранці продавчиня знайшла біля альтанки бездиханне тіло.

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Камера спостереження магазину відзняла усю трагедію. Поліцейським вдалося ідентифікували всіх учасників кривавих подій.

– Було встановлено особу, яка нанесла нашому потерпілому тілесні ушкодження. Всі очевидці допитані, – каже заступник керівника слідчого відділення Вишгородського відділу поліції Єлизавета Ковбаса.

Сусіди кажуть, що хлопець за чаркою попросив позичити 100 грн. Коли Григорій Михайлович відмовив – накинувся з кулаками.

Підозрюваного у вбивстві схопили наступного ж дня. Він розповів, що пенсіонер вдарив його дівчину і поліз битись до нього.

Суд відправив хлопця під домашній арешт. У поліції сподіваються, що апеляційний суд поверне підозрюваного у слідчий ізолятор.

За вбивство чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

Застрелив роботодавця

В Одеській області п’яний чоловік застрелив роботодавця, який за його словами, не платив зарплату.

Під час суперечки, іноземець схопив мисливську рушницю, і вистрілив в бік господаря будинку. Той помер на місці.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.