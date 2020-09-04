В многоэтажке Киева мужчина вылил химическое вещество под дверь одной из квартир.

Резкий запах быстро распространился по 25-тиэтажному дому, из-за чего жители плохо себя чувствовали.

Противоправные действия попали на видео. На кадрах жильцы дома узнали своего соседа, который мог сделать это из мести.

Он накопил 8 тыс. грн долга за содержание дома и отказывался их выплачивать, поэтому на собрании ОСМД его ограничили в пользовании общими сетями.

Читайте: Месть из-за скандала: в Харькове сожгли авто известного блогера

После этого он долг погасил, но, очевидно, решил отомстить и вылил вещество под дверь председателя ОСМД, который проживает на 23 этаже.

Жители дома обратились в полицию и требуют привлечь к ответственности виновного в химической атаке. Мужчина, которого обвиняют в этом, своей вины не признает.

Месть из-за потерянной работы

В июле в Киеве мужчина выстрелил в знакомого из мести.

Нападающий обвинял его в том, что из-за него он потерял работу.

По этой причине он совершил вооруженное нападение.