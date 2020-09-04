В многоэтажке Киева мужчина вылил химическое вещество под дверь одной из квартир.
Резкий запах быстро распространился по 25-тиэтажному дому, из-за чего жители плохо себя чувствовали.
Противоправные действия попали на видео. На кадрах жильцы дома узнали своего соседа, который мог сделать это из мести.
Он накопил 8 тыс. грн долга за содержание дома и отказывался их выплачивать, поэтому на собрании ОСМД его ограничили в пользовании общими сетями.
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После этого он долг погасил, но, очевидно, решил отомстить и вылил вещество под дверь председателя ОСМД, который проживает на 23 этаже.
Жители дома обратились в полицию и требуют привлечь к ответственности виновного в химической атаке. Мужчина, которого обвиняют в этом, своей вины не признает.
Месть из-за потерянной работы
В июле в Киеве мужчина выстрелил в знакомого из мести.
Нападающий обвинял его в том, что из-за него он потерял работу.
По этой причине он совершил вооруженное нападение.