В ночь на 20 июня в Харькове на проспекте Победы сожгли авто известного блогера и чемпионки Украины по фитнес-бикини Татьяны Коряк.

Одной из версий преступления может быть то, что она поддержала свою подругу, которой сделали неудачную пластику груди в одной из клиник.

Пострадавшая рассказала, что человек, который это сделал, потерял телефон. Его обгоревшие вещи нашли недалеко от места преступления. Также она добавила, что машина была застрахована, поэтому не сильно огорчена.

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— Посмотрели видео с камер наблюдения, и человек явно не изучил по YouTube как правильно поджечь машину, — написала Коряк в Instagram.

Огонь с подожженной машины перекинулся на соседнее авто.

По информации полиции, злоумышленник уже задержан. Им оказался 32-летний местный житель. За преступление мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

По одной из версий, авто могли поджечь из-за скандала с пластической операцией, которую сделали ее подруге.

Коряк в последнее время публично поддерживала свою подругу Юлию Горскую. Они боролись с полтавской клиникой пластической хирургии, где ранее ей изуродовали грудь.

Недавно во Львове ночью подожгли автомобиль журналистки Галины Терещук. Она вместе с мужем бросилась его тушить, но Mitsubishi сгорел дотла еще до приезда пожарных.