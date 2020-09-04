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Факти / Надзвичайні події

Хіматака через помсту: чоловік розлив небезпечну речовину у багатоповерхівці Києва

У багатоповерхівці Києва чоловік вилив хімічну речовину під двері однієї із квартир.

Різкий запах швидко поширився 25-типоверховим будинком, через що мешканці недобре почувалися.

Протиправні дії потрапили на відео. На кадрах мешканці будинку впізнали свого сусіда, який міг вчити це через помсту.

Він накопичив 8 тис. грн боргу за утримання будинку і відмовлявся їх виплачувати, через що на зборах ОСББ його обмежили у користуванні спільними мережами.

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Після цього він борг погасив, але, вочевидь, вирішив помститися і вилив речовину під двері голови ОСББ, який проживає на 23 поверсі.

Мешканці будинку звернулися до поліції та вимагають притягнути до відповідальності винного у хімічній атаці. Чоловік, якого звинувачують у цьому, своєї провини не визнає.

Помста через втрачену роботу

У липні у Києві чоловік вистрелив у знайомого через помсту.

Нападник звинувачував його у тому, що через нього він втратив роботу.

Через це він вчинив озброєний напад.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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