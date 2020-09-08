Владимира Балуха жестоко избили, он в тяжелом состоянии

8 сентября ночью избили экс-заключенного Кремля Владимира Балуха, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил другой бывший политзаключенный Олег Сенцов в Facebook.

— Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое, — написал он.

Позже Сенцов написал, что у Балуха сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Со своей стороны сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован с телесными повреждения из Гидропарка в Киеве. Кроме этого, у Балуха обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Также правоохранители заявили о создании следственной группы из опытнейших и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха.

Офис президента Украины выразил обеспокоенность информацией о нападении на бывшего политзаключенного и призвал полицию к быстрому и полному расследованию этого преступления.

— Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая, — говорится в сообщении.

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Освобождение Балуха из плена Кремля

Владимир Балух — фермер и общественный деятель из Крыма. Он начал вывешивать украинский флаг над своим домом во время Евромайдана и отказался убрать его после вторжения России и аннексии полуострова.

За свое противодействие российским оккупантам он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Позже ему вынесли новый приговор, а общий срок был увеличен до пяти лет.

7 сентября между Киевом и Москвой состоялся обмен пленными в формате 35 на 35.

Освободившийся из российской тюрьмы Балух рассказал, что в СИЗО и колонии к нему неоднократно применялись пытки.