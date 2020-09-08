Володимира Балуха жорстоко побили, він у важкому стані – Сенцов

8 вересня вночі побили екс-в’язня Кремля Володимира Балуха, він у важкому стані.

Про це повідомив інший колишній політв’язень Олег Сенцов у Facebook.

– Його знайшли лише вранці. Нині він у лікарні. Стан важкий. Деталі з’являються, – написав він.

Пізніше Сенцов написав, що у Балуха зламана рука і ключиця, але загрози життю немає.

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Звільнення Балуха з полону Кремля

Володимир Балух – фермер і громадський діяч із Криму. Він почав вивішувати український прапор над своїм будинком під час Євромайдану та відмовився прибрати його після вторгнення Росії та анексії півострова.

За свою протидію російським окупантам його засудили до трьох з половиною років позбавлення волі. Пізніше йому винесли новий вирок, а загальний термін було збільшено до п’яти років.

7 вересня між Києвом і Москвою відбувся обмін полоненими у форматі 35 на 35.

Балух, якого звільнили з російської в’язниці, розповів, що в СІЗО та колонії до нього неодноразово застосовувалися тортури.