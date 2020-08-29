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Факты / Украина / Общество

Ми всех вернем: кто живой и неживой. Зеленский об обмене пленных

В списки на обмен пленными с террористами на Донбассе включают военных и гражданских.

В переговорщиков нет отдельных списков, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести.

— Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте, — сказал Зеленский.

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Украина работает над тем, чтобы как можно скорее освободить людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

— Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае, — добавил Зеленский.

Обмен пленными

Украина так и не получила от боевиков полный список на обмен во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы. Он планируется в формате 100 на 100.

Когда боевики передадут свой список, ОБСЕ сможет определиться с проведением обмена.

Источник: Офис президента

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