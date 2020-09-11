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Факты / Происшествия

Работников киевской ТЭЦ-6 эвакуировали из-за информации о минировании

В Киеве эвакуируют сотрудников ТЭЦ-6 из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

— проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ждут приезда взрывотехников, — заявили патрульные.

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Киевская ТЭЦ-6 расположена на улице Пуховой на левом берегу. Введена в эксплуатацию в 1981 году и сегодня является наиболее мощной ТЭЦ в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение домов в 5 из 10 административных районов Киева.

Минирование метро Киева

В Киеве в 17.40 закрыли станции метро Крещатик, Площадь Льва Толстого и пересадки на станции Дворец спорта и Площадь Независимости из-за анонимного звонка о минировании.

За час станции открыли, так как взрывных устройств не нашли.

Источник: Патрульная полиция Украина

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