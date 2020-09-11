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Факты / Украина

В Киеве закрыли четыре станции метро из-за звонка о минировании

В Киеве закрыли станции метро Крещатик, Площадь Льва Толстого и пересадки на станции Дворец спорта и Майдан независимости из-за анонимного звонка о минировании.

Сейчас станции проверяют специалисты. Информацию об открытии обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

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Сообщения о минировании метро в Киеве поступают уже не впервые. В конце июля неизвестные сообщили о заминировании станции метро Вокзальная.

Людей пришлось эвакуировать, но, к счастью, взрывчатки не нашли.

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