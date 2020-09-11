У Києві евакуйовують співробітників ТЕЦ-6 через повідомлення про мінування. .

Про це повідомили у патрульній поліції України.

– Проведена евакуація працівників, патрульні забезпечують громадський порядок і чекають на приїзд вибухотехніків, – заявили патрульні.

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Київська ТЕЦ-6 розташована на вулиці Пуховій на лівому березі. Введена в експлуатацію в 1981 році і нині є найбільш потужною ТЕЦ в Україні. Забезпечує централізоване теплопостачання будинків в 5 з 10 адміністративних районів Києва.

Замінування метро Києва

У Києві о 17.40 закрили станції метро Хрещатик, Площа Льва Толстого і пересадки на станції Палац спорту і Майдан Незалежності через анонімний дзвінок про мінування.

За годину станції відкрили, так як вибухових пристроїв не знайшли.

Джерело: Патрульна поліція України