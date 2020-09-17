17 сентября в Одессе нетрезвая 36-летняя женщина разгуливала на дороге с четырехмесячным мальчиком в коляске.

Инцидент произошел на улице Академика Королева.

Прохожие заметили это и обратились в полицию. Патрульные прибыли на место вызова. Мать не хотела идти на контакт с правоохранителями, а только ругалась и бросалась в драку.

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Полиция установила личность женщины. Правоохранители вызвали ее подругу и передали ей младенца, горе-мать забрали в участок полиции.

С ней будут работать сотрудники ювенальной превенции.







Ругалась и бросалась в драку: в Одессе пьяная мать гуляла с младенцем по дороге / 2 фотографии

Горе-мать в Одесской области

В Одесской области роженица выбросила младенца в выгребную яму.

Об инциденте сообщила сама женщина.

У горе-матери есть еще один ребенок, который находится в приюте.