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Факти / Надзвичайні події

Лаялася і кидалася у бійку: в Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі

17 вересня в Одесі нетвереза 36-річна жінка розгулювала на дорозі з чотирьохмісячним хлопчиком у візочку.

Інцидент відбувся на вулиці Академіка Корольова.

Перехожі помітили це та звернулися до поліції. Патрульні прибули на місце виклику. Мати не хотіла контактувати з правоохоронцями, а лише лаялася та кидалася у бійку.

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Поліція встановила особу жінки. Правоохоронці викликали її подругу та передали їй немовля, горе-матір забрали до відділку поліції.

З нею працюватимуть співробітники ювенальної превенції.

  • Нетвереза мама - Одеса
  • В Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі
  • Нетвереза мама - Одеса
  • В Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі
Лаялася і кидалася у бійку: в Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі / 2 фотографии

Горе-матір на Одещини

В Одеській області породілля викинула немовля у вигрібну яму.

Про інцидент повідомила сама жінка.

Горе-мати має ще одну дитину, яка перебуває у притулку.

Джерело: Патрульна поліція

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