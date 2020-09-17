В Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі

17 вересня в Одесі нетвереза 36-річна жінка розгулювала на дорозі з чотирьохмісячним хлопчиком у візочку.
Інцидент відбувся на вулиці Академіка Корольова.
Перехожі помітили це та звернулися до поліції. Патрульні прибули на місце виклику. Мати не хотіла контактувати з правоохоронцями, а лише лаялася та кидалася у бійку.
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Поліція встановила особу жінки. Правоохоронці викликали її подругу та передали їй немовля, горе-матір забрали до відділку поліції.
З нею працюватимуть співробітники ювенальної превенції.
Горе-матір на Одещини
В Одеській області породілля викинула немовля у вигрібну яму.
Про інцидент повідомила сама жінка.
Горе-мати має ще одну дитину, яка перебуває у притулку.