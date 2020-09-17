В Хмельницком двухлетний мальчик выпал из окна детского сада — ребенок в реанимации

В детском саду города Хмельницкий из окна случайно выпала двухлетний ребенок.

— Мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна в помещении первого этажа и выпал, ударившись головой о асфальтовое покрытие, — сообщили в полиции.

С тяжелыми травмами ребенка доставили в детскую реанимацию, его состояние остается тяжелым.

Уголовное производство открыто по по ч.2 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до четырех лет с возможным лишением права занимать определенные должности.