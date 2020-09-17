У Хмельницькому дворічний хлопчик випав з вікна дитсадку – дитина в реанімації

У дитячому садочку міста Хмельницький з вікна випадково випала дворічна дитина.

– Хлопчик сперся на москітну сітку відчиненого вікна у приміщенні першого поверху і випав, вдарившись головою об асфальтне покриття, – повідомили у поліції.

З важкими травмами малюка доставили до дитячої реанімації, його стан залишається важким.

Кримінальне провадження відкрито за за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до чотирьох років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.