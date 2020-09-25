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Факты / Происшествия

Под Харьковом упал самолет

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет. На месте происшествия слышны взрывы.

После падения военный самолет АН-26 быстро загорелся: сообщается, что самолет разбился в Чугуеве. Авария произошла недалеко от аэропорта.

На борту упавшего самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.

Отметим, что в Чугуеве расположена 203-я учебная авиационная бригада.

В соцсетях начали появляться первые видео падения самолета под Харьковом — на кадрах видно, что он достаточно больших размеров.

Читайте: Под Харьковом разбился самолет — первые видео

По оперативной информации ГСЧС, самолет вылетел с аэродрома и, пролетев примерно 2-3 км, начал падать.

Число пострадавших в результате падения самолета устанавливается. Известно, что на борту находились 7 человек.

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