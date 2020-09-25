У Харкові впав літак – перші подробиці

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак. На місці події чутно вибухи.

Після падіння військовий літак Ан-26 швидко загорівся: повідомляється, що літак розбився у Чугуєві. Аварія сталася поблизу аеропорту.

На борту літака, що впав перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ.

Зазначимо, що у Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

У соцмережах почали з’являтися перші відео падіння літака під Харковом – на кадрах помітно, що він досить великих розмірів.

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За оперативною інформацією ДСНС, літак вилетів з аеродрому та, пролетівши приблизно 2-3 км, почав падати.

Кількість постраждалих внаслідок падіння літака встановлюється. Наразі відомо, що на борту перебувало 7 осіб.

О 21:55 годині пожежу літака було ліквідовано.

Станом на 22.00 МВС України повідомило, що на борту перебувало 28 осіб — 7 членів екіпажу і 21 курсант.

Знайдено тіла 22 загиблих, дві особи у важкому стані. Наразі тривають пошуки решти людей.