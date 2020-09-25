Под Харьковом разбился самолет: названа причина аварии

Падение самолета в Чугуеве под Харьковом могло произойти из-за ошибки экипажа во время посадки.

Такую версию в эфире одного из телеканалов озвучил Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор Украины.

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Пилот мог перепутать автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома.

— Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошло крушение военно-транспортного самолета Вооруженных сил. Предварительно вывод — ошибка экипажа. Принята автомобильная трасса за взлетно-посадочную полосу, -заявил Матиос.

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября. Информацию подтвердили в Нацполиции, МВД и Воздушных Силах ВСУ.

Согласно последней информации, на борту самолета находилось 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант.

Из-под обломков достали тела 22 погибших, два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы.