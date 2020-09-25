Під Харковом розбився літак: названо причину аварії

Падіння літака у Чугуєві під Харковом могло відбутися через помилку екіпажу під час посадки.

Таку версію в ефірі одного із телеканалів озвучив Анатолій Матіос, колишній головний військовий прокурор України.

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Пілот міг переплутати автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою військового аеродрому.

– Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил. Попередньо висновок – помилка екіпажу. Прийнято автомобільну трасу за злітно-посадкову смугу, -заявив Матіос.

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня. Інформацію підтвердили у Нацполіції, МВС та Повітряних Силах ЗСУ.

За останньою інформацією, на борту літака перебувало 28 осіб — 7 членів екіпажу і 21 курсант.

З-під уламків дістали тіла 22 загиблих, двох осіб у важкому стані було госпіталізовано.