PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Матіос назвав можливу причину падіння літака Ан-26 під Харковом

Падіння літака у Чугуєві під Харковом могло відбутися через помилку екіпажу під час посадки.

Таку версію в ефірі одного із телеканалів озвучив Анатолій Матіос, колишній головний військовий прокурор України.

ЧитайтеПід Харковом розбився літак – перші відео

Пілот міг переплутати автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою військового аеродрому.

Під Харковом розбився літак: названо причину аварії

– Під час виконання навчально-тренувального польоту в районі військового аеродрому Чугуїв Харківської області сталася аварія військово-транспортного літака Збройних сил.

Попередньо висновок – помилка екіпажу. Прийнято автомобільну трасу за злітно-посадкову смугу, -заявив Матіос.

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня. Інформацію підтвердили у Нацполіції, МВС та Повітряних Силах ЗСУ.

За останньою інформацією, на борту літака перебувало 28 осіб — 7 членів екіпажу і 21 курсант.

З-під уламків дістали тіла 22 загиблих, двох осіб у важкому стані було госпіталізовано.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх