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Факты / Происшествия

В Сербии истребитель МиГ-21 упал во двор дома, есть погибшие

Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Сербии разбился 25 сентября на западе страны.

Погибло двое пилотов, сообщили в Министерстве обороны Сербии.

Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов. Осколки попали в местного, его госпитализировали.

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Самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.

Погибли пилоты — майор Деян Крсник и капитан Звонко Василевич с 204-й воздушно-десантной бригады Войска Сербского.

Самолет упал на дом

В американском городе Уэст-Джордан легкомоторный самолет Piper-32 упал на жилой дом. В аварии погибли три пассажира самолета. Среди них — 9-месячный ребенок.

Когда самолет упал на дом, вспыхнул пожар, которые повредил три рядом стоящих здания.

Источник: Министерство обороны Сербии

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