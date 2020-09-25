Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Сербии разбился 25 сентября на западе страны.

Погибло двое пилотов, сообщили в Министерстве обороны Сербии.

Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов. Осколки попали в местного, его госпитализировали.

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Самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.

Погибли пилоты — майор Деян Крсник и капитан Звонко Василевич с 204-й воздушно-десантной бригады Войска Сербского.

Самолет упал на дом

В американском городе Уэст-Джордан легкомоторный самолет Piper-32 упал на жилой дом. В аварии погибли три пассажира самолета. Среди них — 9-месячный ребенок.

Когда самолет упал на дом, вспыхнул пожар, которые повредил три рядом стоящих здания.

Источник: Министерство обороны Сербии