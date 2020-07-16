16 июля около 3.00 в результате падения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции погибли семеро людей.
Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что все погибшие – сотрудники полиции.
Причины катастрофы пока неизвестны.
В главном управлении турецкой полиции уточнили, что летательный аппарат разведки под номером EM-809 вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен накануне в 18.34, но после выполнения задания и связи с аэропортом сигнал на радаре и связь с самолетом были потеряны.
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Ночью стало известно, что самолет-разведчик упал на горе Артос, погибли сотрудники полиции и два пилота.
Turkey: 7 martyred after reconnaissance plane crash https://t.co/O1rrIACjOD pic.twitter.com/rE3oofeBbz
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 16, 2020
В США в начале июля 2020 года разбился малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека.
Все погибшие — члены одной семьи, которым от 35 до 62 лет.
Источник: egm.gov.tr, Анадолу