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Факты / Происшествия

В Турции разбился самолет-разведчик: погибли семеро полицейских

16 июля около 3.00 в результате падения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции погибли семеро людей.

Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что все погибшие – сотрудники полиции.

Причины катастрофы пока неизвестны.

В главном управлении турецкой полиции уточнили, что летательный аппарат разведки под номером EM-809 вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен накануне в 18.34, но после выполнения задания и связи с аэропортом сигнал на радаре и связь с самолетом были потеряны.

итайтеВ Мексике разбился самолет, среди погибших есть дети

Ночью стало известно, что самолет-разведчик упал на горе Артос, погибли сотрудники полиции и два пилота.

 

В США в начале июля 2020 года разбился малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека.

Все погибшие — члены одной семьи, которым от 35 до 62 лет.

Источник: egm.gov.tr, Анадолу

Фото: Dreamstime

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