Винищувач МіГ-21 військово-повітряних сил Сербії розбився 25 вересня на заході країни.

Загинуло двоє пілотів, повідомили у Міністерстві оборони Сербії.

Літак впав у районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків. Осколки влучили у місцевого, його госпіталізували.

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Літак розбився при виконанні чергового польотного завдання.

Загинули пілоти – майор Деян Крснік та капітан Звонко Василевич з 204-ї повітряно-десантної бригади Війська Сербського.

Літак впав на будинок

В американському місті Вест-Джордан легкомоторний літак Piper-32 впав на житловий будинок. У аварії загинуло три пасажири літака. Серед них – 9-місячна дитина.

Коли літак впав на будинок, спалахнула пожежа, яка пошкодила ще три будівлі.

Джерело: Міністерство оборони Сербії