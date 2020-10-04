Юг Франции накрыл шторм Алекс. Пропали без вести 18 человек в регионе Приморские Альпы.
От непогоды, началась 1 октября больше всего пострадали села в долине Везюби и Роя.
Некоторые дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены.
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Кое-где уровень воды поднялся на 8 м.
12 населенных пунктов не имеют доступа к остальной страны. Туда доставляют медикаменты и продукты вертолетами.
От непогоды рухнул мост
Неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост. Один из пролетов не выдержал потока реки Бореон.
В коммуне закрыли ТРЦ, остановили поезда и отменили занятия в школах и университетах.
В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества осталось более 8 тыс. домов.
Источник: BFMTV