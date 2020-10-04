PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

18 человек пропали во время шторма Алекс на юге Франции

Юг Франции накрыл шторм Алекс. Пропали без вести 18 человек в регионе Приморские Альпы.

От непогоды, началась 1 октября больше всего пострадали села в долине Везюби и Роя.

Некоторые дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены.

Читайте: Как выглядит ураган Дориан – удивительное видео из космоса

Кое-где уровень воды поднялся на 8 м.

12 населенных пунктов не имеют доступа к остальной страны. Туда доставляют медикаменты и продукты вертолетами.

От непогоды рухнул мост

Неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост. Один из пролетов не выдержал потока реки Бореон.

В коммуне закрыли ТРЦ, остановили поезда и отменили занятия в школах и университетах.

В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества осталось более 8 тыс. домов.

Источник: BFMTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка