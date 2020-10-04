Юг Франции накрыл шторм Алекс. Пропали без вести 18 человек в регионе Приморские Альпы.

От непогоды, началась 1 октября больше всего пострадали села в долине Везюби и Роя.

Некоторые дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены.

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Кое-где уровень воды поднялся на 8 м.

12 населенных пунктов не имеют доступа к остальной страны. Туда доставляют медикаменты и продукты вертолетами.

От непогоды рухнул мост

Неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост. Один из пролетов не выдержал потока реки Бореон.

В коммуне закрыли ТРЦ, остановили поезда и отменили занятия в школах и университетах.

В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества осталось более 8 тыс. домов.

Источник: BFMTV