Південь Франції накрив шторм Алекс. Зникло безвісти 18 осіб у регіоні Приморські Альпи.

Від негоди, що почалася 1 жовтня, найбільше постраждали села у долині Везюбі та Роя.

Деякі будинки змило потужними потоками води, низка доріг і мостів зруйновані.

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Подекуди рівень води піднявся на 8 м.

12 населених пунктів не мають доступу до решти країни. Туди доставляють медикаменти і продукти гелікоптерами.

Від негоди рухнув міст

Неподалік від комуни Сен-Мартен-Везюбі ч ерез негоду рухнув автомобільний міст. Один з прольотів не витримав потоку річки Бореон.

У комуні закрили ТРЦ, зупинили потяги та скасували заняття у школах та університетах.

У комунах Сен-Мартен-Везюбі, Бельведер і Рокбійер без електрики залишилося понад 8 тис. будинків.

Джерело: BFMTV