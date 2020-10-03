PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Во Франции из-за непогоды смыло автомобильный мост

На юг Франции обрушились сильные дожди и штормовой ветер.

Неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост. Один из пролетов не выдержал потока реки Бореон. Кроме того, там закрыли ТРЦ, остановили поезда и отменили занятия в школах и университетах.

Читайте: Мощный циклон Янос в Греции: два человека погибли, еще трое пропали без вести

Власти региона сообщает, что ситуация сложная, а количество осадков в ближайшее время возрастет и может побить рекорды.

В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества остались более 8 тыс. домов, а спасатели разыскивают четырех человек, пропавших без вести.

Ураган під Херсоном

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.

Источник: La Provence

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка