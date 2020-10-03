Во Франции из-за непогоды смыло автомобильный мост

На юг Франции обрушились сильные дожди и штормовой ветер.

Неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды рухнул автомобильный мост. Один из пролетов не выдержал потока реки Бореон. Кроме того, там закрыли ТРЦ, остановили поезда и отменили занятия в школах и университетах.

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Власти региона сообщает, что ситуация сложная, а количество осадков в ближайшее время возрастет и может побить рекорды.

В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества остались более 8 тыс. домов, а спасатели разыскивают четырех человек, пропавших без вести.

Ураган під Херсоном

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.

Источник: La Provence