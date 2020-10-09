В России женщина полгода держала новорожденную дочь шкафу и морила голодом

В российском городе Карпинск мать держала новорожденного ребенка в шкафу полгода.

После родов она сказала всем, что девочка умерла, поставила ее в сумку и засунула в шкаф.

Об этом пришлось узнать подругам женщины. Они пришли к ней в гости и услышали детский плач. По их словам, 37-летняя Юлия всегда казалась сознательной, кроме того, у нее есть еще двое детей — 13-летний мальчик и трехлетняя девочка.

— Сын молчал, а вот дочь говорила в саду, что у них дома появилась живая кукла по имени Полина. Но никто не обращал на это внимания, ссылаясь на ее фантазию, — рассказывает знакомая Юлии Ирина.

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Местные жители говорят, что мать хотела избавиться от младенца. Убивать было жалко, поэтому она решила уморить ребенка голодом.

Полиция расследует дело, открыто уголовное производство по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка).

Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, а горе-мать забрали в психушку.

В Херсонской области мать утопила четырехлетнего сына. Ребенок с рождения тяжело болел, поэтому женщина решила покончить их жизнь самоубийством, прыгнув в водоканал. По ее словам, ей удалось спастись, а мальчик утонул.

Источник: Е1.RU