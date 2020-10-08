Поплатился за неудачную шутку: в Одессе 15-летний парень порезал друга на футбольном поле

В Одессе после футбольного тренировки 15-летний парень порезал своего сверстника ножом.

Причиной нападения стало то, что пока одна команда тренировалась, футболист другой команды все время оскорбительно комментировал игру своего знакомого.

Очевидцы добавляют, что “шутник” имел при себе газовый баллончик.

— Была предоставлена ​​ему вся необходимая помощь, хирургическое вмешательство, проведена ревизия брюшной полости. К счастью, обошлось без каких-либо угрожающих жизни повреждений, — рассказал заведующий отделением интенсивного терапии Одесской областной детской больницы Владимир Босенко.

По словам родных парней, никто не может объяснить, где в момент конфликта находились тренеры спортивной школы. Директор детского учреждения комментировать инцидент отказался.

Между тем 15-летнему нападающему грозит реальный тюремный срок — от пяти до восьми лет. Следствие по делу продолжается.

Убийство на Запорожье

В Вольнянском районе во время семейной ссоры супругов 10-летний мальчик ударил ножом своего отца. Он полученного ранения тот скончался до приезда скорой.

Причиной конфликта были домашнее насилие и алкоголизм главы семьи.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.