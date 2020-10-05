В Скадовском районе Херсонской области на берегу Северо-Крымского канала нашли тело четырехлетнего мальчика. По предварительной информации, убила его мать.

В полицию обратился отец ребенка и ее бывший муж. Он живет отдельно, недалеко от дома обвиняемой. Несколько дней подряд он не видел их на улице, на звонки женщина также не отвечала.

Когда правоохранители приехали к ее дому, она была в очень подавленном состоянии.

Читайте: 20 тыс. грн, телефон и торт: в Запорожье сосед убил женщину ради наживы

Впоследствии женщина призналась, что ребенок с рождения тяжело болел, в последнее время его состояние ухудшилось. Тогда горе-мать уехала с сыном к Северо-Крымскому каналу и там решила покончить их жизнь самоубийством.

Ей удалось спастись, а мальчик утонул. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит от 10 до 15 лет в тюрьме.

В Волынской области пьяный отец избил пятерых детей — младшему всего один год. Сейчас двое из них госпитализированы в больницу.