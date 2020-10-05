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Факты / Происшествия

На Херсонщине мать утопила тяжелобольного 4-летнего сына

В Скадовском районе Херсонской области на берегу Северо-Крымского канала нашли тело четырехлетнего мальчика. По предварительной информации, убила его мать.

В полицию обратился отец ребенка и ее бывший муж. Он живет отдельно, недалеко от дома обвиняемой. Несколько дней подряд он не видел их на улице, на звонки женщина также не отвечала.

Когда правоохранители приехали к ее дому, она была в очень подавленном состоянии.

Северо-Крымский канал

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Впоследствии женщина призналась, что ребенок с рождения тяжело болел, в последнее время его состояние ухудшилось. Тогда горе-мать уехала с сыном к Северо-Крымскому каналу и там решила покончить их жизнь самоубийством.

Ей удалось спастись, а мальчик утонул. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит от 10 до 15 лет в тюрьме.

В Волынской области пьяный отец избил пятерых детей — младшему всего один год. Сейчас двое из них госпитализированы в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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