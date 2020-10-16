В России автора эротических книг задержали за изнасилования детей

Российского автора эротической литературы Дмитрия Стародубцева задержали за изнасилование детей.

24-летняя девушка, которая была его жертвой еще 13 лет назад, только сейчас решилась об этом признаться.

Кроме нее, Стародубцева подозревают еще в двух изнасилованиях.

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Писатель вместе с напарником искали одиноких женщин с детьми. После этого злоумышленники втирались в доверие, чтобы получить доступ к малолетним девочкам.

Известно, что кроме литературной деятельности, в 90-х годах мужчина занимался рекламой.

В Николаеве мужчина насиловал жену и ее племянника

50-летнего жителя Николаева подозревают в систематическом изнасиловании молодой жены и ее 12-летнего племянника. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источник: Mash