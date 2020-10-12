Житель Николаевщины насиловал молодую жену и ее 12-летнего племянника

В Николаевской области взяли под стражу подозреваемого в систематических изнасилованиях 24-летней женщины и ее 12-летнего племянника.

50-летний мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении своих родственников, а также насиловал 24-летнюю жену и ее 12-летнего племянника.

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Подозреваемого обвиняют в преступлениях предусмотренных ст. 126-1 (Домашнее насилие) и ч. 2, 4, 6 ст. 153 (Умышленное совершение насильственных действий сексуального характера). Мужчине грозит или 15 лет за решеткой, или пожизненное заключение.

Изнасилование несовершеннолетней в Киеве

В конце сентября в Киеве задержали 51-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Потерпевшая договорилась с ним о покупке бумаги для рисования. Во время встречи он силой затащил 17-летнюю девушку в лес.

После содеянного мужчина еще и обокрал жертву.

Источник: Львовская областная прокуратура