Орджоникидзевский райсуд Запорожья приговорил к 7 годам тюрьмы 23-летнего местного жителя, который насиловал свою трехлетнюю крестницу и снимал все на видео.

Вину он признал, но свои действия объяснил тем, что якобы проводил журналистское расследование для разоблачения педофилов, распространяющих детское порно в сети.

Парень действительно учился на факультете журналистики и работал оператором на местном телеканале.

На работе и в вузе о нем говорят только хорошее и с трудом верят в то, что он на такое способен.

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В приговоре суда говорится, что факт насилия над ребенком состоялся 3 января 2019 года, когда парень был в гостях у своей знакомой. Он касался ее дочери руками и половым органом, а также другими предметами (термометром) в интимных частях тела, совершая разного рода манипуляции и снимая все на телефон.

Задержали подозреваемого в июне 2019 года. Дома у него нашли много фото и видео с детской порнографией, которые он выкладывал в Telegram.

Изнасилование несовершеннолетней в Киеве

В конце сентября в Киеве задержали 51-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Потерпевшая договорилась с ним о покупке бумаги для рисования. Во время встречи он силой затащил 17-летнюю девушку в лес.

После содеянного мужчина еще и обокрал жертву.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень