На Днепропетровщине людей держали в рабстве

На Днепропетровщине правоохранители задержали шестерых человек, которые держали рабочих в трудовом рабстве.

Пострадавшие бесплатно работали на полях в Апостоловском районе.

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С 2019 по 2020 год злоумышленники находили людей из уязвимых групп населения, обещали им проживание, питание и хорошую зарплату. В результате работники проживали в плохих условиях и тяжело работали на полях.

По месту жительства в задержанных нашли почти 300 тыс. гривен, 650 литров спирта, компьютерную технику и более тысячи пачек с сигаретами.











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Следователи опросили пострадавших и свидетелей. Они подтвердили трудовую эксплуатацию людей.

Злоумышленникам грозит наказание по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Если следствие докажет вину, их ждет лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Харьковчанка отправляла украинок в сексуальное рабство на Мальту

33-летняя женщина искала девушек в соцсетях и предлагала им работу за границей с высокой оплатой.

Почти сразу соглашались те, кто имел финансовые проблемы.

Женщина встречалась с девушками, обсуждала условия работы, за собственные средства делала им загранпаспорта и покупала билеты в Варшаву, а оттуда на Мальту.

Открыто производство по ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми).

Фото: Нацполиция