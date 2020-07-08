33-летняя женщина искала девушек в соцсетях и предлагала им работу за границей с высокой оплатой.

Жертвы почти сразу соглашались на заманчивое предложение, поскольку имели финансовые проблемы.

Она встречалась с девушками, обсуждала условия работы. За собственные средства сделала загранпаспорта и купила билеты на самолет. Сначала они должны были автобусом добраться в Варшаву, а оттуда — лететь на Мальту.

8 июля работники полиции Харькова задержали злоумышленницу на автостанции на проспекте Гагарина. Она пыталась посадить четырех девушек на автобус сообщением Харьков-Киев-Познань.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 149 УКУ — Торговля людьми. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.







Харьковчанка отправляла украинок в сексуальное рабство на Мальту / 2 фотографии

По данным Международной организации по миграции, за последние три года около 49 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, из них 94% попали в трудовое рабство.

При этом 65% подверглись эксплуатации на территории России.

Согласно данным исследования, 13% украинцев готовы согласиться, по крайней мере, на одно рискованное предложение о работе за рубежом.