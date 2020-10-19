На Дніпропетровщині людей тримали у трудовому рабстві

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали шість чоловік, які тримали робочих у трудовому рабстві.
Заробітчани безкоштовно працювали на полях в Апостолівському районі.
Читайте: Поліцейські розкрили вербування людей у трудове рабство
З 2019 по 2020 рік зловмисники знаходили людей з вразливих груп населення, обіцяли їм проживання, харчування та хорошу платню. У результаті заробітчани проживали у поганих умовах та важко працювали на полях.
На місці проживання затриманих знайшли майже 300 тис. гривень, 650 літрів спирту, комп’ютерну техніку та понад тисячі пачок з цигарками.
Слідчі опитали потерпілих та свідків. Вони підтвердили трудову експлуатацію людей.
Зловмисникам загрожує покарання за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Якщо слідство доведе провину, на них чекатиме позбавлення волі на строк від п’яти до двадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту
33-річна жінка шукала дівчат у соцмережах і пропонувала їм роботу за кордоном із високою оплатою.
Майже одразу погоджувалися ті, хто мав фінансові проблеми.
Жінка зустрічалась з дівчатами, обговорювала умови роботи, за власні кошти робила їм закордонні паспорти та купувала квитки до Варшави, а звідти до Мальти.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми).
Фото: Нацполіція