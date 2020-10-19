На Дніпропетровщині людей тримали у трудовому рабстві

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали шість чоловік, які тримали робочих у трудовому рабстві.

Заробітчани безкоштовно працювали на полях в Апостолівському районі.

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З 2019 по 2020 рік зловмисники знаходили людей з вразливих груп населення, обіцяли їм проживання, харчування та хорошу платню. У результаті заробітчани проживали у поганих умовах та важко працювали на полях.

На місці проживання затриманих знайшли майже 300 тис. гривень, 650 літрів спирту, комп’ютерну техніку та понад тисячі пачок з цигарками.











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Слідчі опитали потерпілих та свідків. Вони підтвердили трудову експлуатацію людей.

Зловмисникам загрожує покарання за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Якщо слідство доведе провину, на них чекатиме позбавлення волі на строк від п’яти до двадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Харків’янка відправляла українок у сексуальне рабство на Мальту

33-річна жінка шукала дівчат у соцмережах і пропонувала їм роботу за кордоном із високою оплатою.

Майже одразу погоджувалися ті, хто мав фінансові проблеми.

Жінка зустрічалась з дівчатами, обговорювала умови роботи, за власні кошти робила їм закордонні паспорти та купувала квитки до Варшави, а звідти до Мальти.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми).

Фото: Нацполіція