Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему заместителю министра обороны по делу о закупке бракованных бронежилетов, что нанесло государству ущерб на 42 млн грн.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 УКУ — Бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

Речь идет о том, что сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в апреле-июне 2019 года закупили 11 тыс. бракованных бронежилетов, которые не защищают военных от поражения огнестрельным оружием.

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Следователи установили, что экс-чиновник, зная об этом, не принял меры относительно непринятия такой продукции.

В деле о бракованных бронежилетах сообщено о подозрении уже восьми лицам, шестеро из которых на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Минобороны.

Государственное бюро расследований 5 ноября 2019 объявило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в рамках производства о закупке некачественных бронежилетов Корсар.

Еще в июле ГБР опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, которые доказывают, что они закупили некачественные бронежилеты.