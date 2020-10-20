PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Дело о бронежилетах: объявлено подозрение экс-замминистру обороны

Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему заместителю министра обороны по делу о закупке бракованных бронежилетов, что нанесло государству ущерб на 42 млн грн.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 УКУ — Бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

Речь идет о том, что сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в апреле-июне 2019 года закупили 11 тыс. бракованных бронежилетов, которые не защищают военных от поражения огнестрельным оружием.

Читайте: Требовали $80 тыс. взятки — в Киеве сообщили о подозрении двум чиновникам

Следователи установили, что экс-чиновник, зная об этом, не принял меры относительно непринятия такой продукции.

Справа щодо бронежилетів

Фото: ОГ

В деле о бракованных бронежилетах сообщено о подозрении уже восьми лицам, шестеро из которых на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Минобороны.

Государственное бюро расследований 5 ноября 2019 объявило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в рамках производства о закупке некачественных бронежилетов Корсар.

Еще в июле ГБР опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, которые доказывают, что они закупили некачественные бронежилеты.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка