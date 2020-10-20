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Справа щодо бронежилетів: оголошено підозру екс-заступнику міністра оборони

Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому заступнику міністра оборони у справі про закупівлю бракованих бронежилетів, що завдало державі збитків на 42 млн грн.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 ККУ – Бездіяльність військової влади, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду.

Йдеться про те, що працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у квітні-червні 2019 року закупили 11 тис. бракованих бронежилетів, які не захищають військових від ураження вогнепальною зброєю.

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Слідчі встановили, що екс-посадовець, знаючи про це, не вжив заходів щодо неприйняття такої продукції.

Справа щодо бронежилетів

Фото: ОГ

У справі про браковані бронежилети повідомлено про підозру уже восьми особам, шестеро з яких на момент вчинення злочину перебували на керівних посадах у Міноборони.

Державне бюро розслідувань 5 листопада 2019 року оголосило про підозру п’ятьом топ-чиновникам Міноборони в межах провадження про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар.

Ще у липні ДБР опублікувало фрагменти розмов чиновників Міноборони, які доводять, що вони закупили неякісні бронежилети.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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