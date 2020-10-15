В Киеве адвокат Совета адвокатов и бывший прокурор городской столичной прокуратуры требовали у человека взятку в размере $80 тыс.

Указанные лица узнали о зарегистрированном в полиции уголовном производстве относительно незаконного использования оружия. После этого они стали требовать у заявителя деньги.

За получение средств фигуранты дела обещали повлиять на принятие положительного решения при расследовании уголовного производства и его закрытие.

Читайте: Били по всему телу: в Николаеве полицейские пытали мужчину в отделении

Следственным ГБР удалось задержать адвоката во время получения части неправомерного требования в размере $20 тыс.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Криминального Кодекса Украины.

Им грозит до восьми лет тюрьмы.











Требовали $80 тыс. взятки — в Киеве сообщили о подозрении двум чиновникам / 3 фотографии

В Донецкой области полицейские пользовались карточкой умершего

В Краматорске двое полицейских завладели банковской карточкой умершего мужчины и использовали ее по собственным потребностям.

Кроме того, ГБР сообщило им о подозрении в задержании невиновного.