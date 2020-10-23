Местные выборы 2020: СБУ заблокировало три ботофермы

Накануне местных выборов в Николаеве, а также в Ивано-Франковськой области Служба безопасности Украины обнаружила работу трех ботоферм. Они распространяли дезинформацию, чтобы унизить деятельность государственной и областной власти.

Правоохранители раскрыли две ботофермы в Николаеве и одну на Ивано-Франковщине. Последняя в течение трех лет активно работала под руководством местного жителя, который создал десятки профилей в социальных сетях.

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По версии следствия, один из николаевских злоумышленников курировал группой в социальных сетях, которая насчитывает более 300 тыс. подписчиков. Он размещал контент, который призывал к территориальным изменениям в Украине. Во время обыска у правонарушителя изъяли технику для ботоферм: 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тыс. сим-карт операторов связи.



























СБУ блокировала ботофермы, которые распространяли фейки перед местными выборами / 7 фотографий

В доме ивано-франковского злоумышленника тоже провели обыск и нашли 2 VoIP шлюзы, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермой. В период местных выборов его услугами пользовались абоненты из России.

Сейчас следствие выясняет, была ли связь правонарушителей с руководителями российских спецслужб. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

СБУ назвала самую популярную цель киберпреступников

По состоянию на октябрь 2020 года, сотрудники СБУ предотвратили 460 кибератак по отношению к украинским органам государственной власти и важным объектам инфраструктуры. Заблокировано 2,5 тыс. опасных ресурсов и разоблачили 20 хакерских группировок.

Больше всего преступники вмешивались в работу Государственной налоговой службы, где вели махинации с налогами и кредитами.

Фото: СБУ