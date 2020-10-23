Місцеві вибори 2020: СБУ заблокувало три ботоферми

Напередодні місцевих виборів у Миколаєві та Івано-Франківській області Служба безпеки України виявила роботу трьох ботоферм. Вони поширювали дезінформацію, аби принизити діяльність державної та обласної влади.

Правоохоронці розкрили дві ботоферми у Миколаєві та одну на Івано-Франківщині. Остання впродовж трьох років активно працювала під керівництвом місцевого жителя, який створив десятки профілів в соціальних мережах.

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За версією слідства, один із миколаївських зловмисників курував групою у соціальних мережах, яка налічує понад 300 тис. підписників. Він розміщував контент, який закликав до територіальних змін України. Під час обшуку у правопорушника вилучили техніку для ботоферм: 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тис. сім-карток операторів зв’язку.



























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У домі івано-франківського зловмисника теж провели обшук та знайшли 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, понад тисячу сім-карток та комп’ютер, з якого він здійснював керування ботофермою. У період місцевих виборів його послугами користувались абоненти з Росії.

Нині слідство з’ясовує, чи був зв’язок правопорушників з керівниками російських спецслужб. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

СБУ назвала найпопулярнішу ціль кіберзлочинців

Станом на жовтень 2020 року, співробітники СБУ запобігли 460 кібератакам щодо українських органів державної влади та важливих об’єктів інфраструктури. Заблоковано 2,5 тис. небезпечних ресурсів та викрили 20 хакерських угруповань.

Найбільше злочинці втручались у роботу Державної податкової служби, де поводили махінації з податками та кредитами.

Фото: СБУ