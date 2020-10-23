Оружие, наркотики и рейдерство: СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп

На Киевщине СБУ задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.
Объединение подконтрольное народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.
Контроль за деятельностью и финансированием осуществлял другой народный депутат от этой партии, который обладает местной охранной компанией.
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Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли оружие, наркотики, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.
Двух активных участников группировки задержали, еще трое находятся в розыске.
СБУ назвала основную цель киберпреступников
По состоянию на октябрь 2020 года, сотрудники СБУ предотвратили 460 кибератак по отношению к украинским органам государственной власти и важным объектам инфраструктуры. Заблокировано 2,5 тыс. опасных ресурсов и разоблачили 20 хакерских группировок.
Больше всего преступники вмешивались в работу Государственной налоговой службы, где вели махинации с налогами и кредитами.