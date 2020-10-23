На Киевщине СБУ задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Объединение подконтрольное народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.

Контроль за деятельностью и финансированием осуществлял другой народный депутат от этой партии, который обладает местной охранной компанией.

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Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли оружие, наркотики, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двух активных участников группировки задержали, еще трое находятся в розыске.



















Оружие, наркотики и рейдерство: СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп / 5 фотографий

СБУ назвала основную цель киберпреступников

По состоянию на октябрь 2020 года, сотрудники СБУ предотвратили 460 кибератак по отношению к украинским органам государственной власти и важным объектам инфраструктуры. Заблокировано 2,5 тыс. опасных ресурсов и разоблачили 20 хакерских группировок.

Больше всего преступники вмешивались в работу Государственной налоговой службы, где вели махинации с налогами и кредитами.