На Київщині СБУ затримала учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з чинних політичних партій.

Контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

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Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили зброю, наркотики, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

Двох активних учасників угруповання затримали, ще троє перебувають у розшуку.



















Зброя, наркотики та рейдерство: СБУ викрила банду, яку фінансував нардеп / 5 фотографий

СБУ назвала найпопулярнішу ціль кіберзлочинців

Станом на жовтень 2020 року, співробітники СБУ запобігли 460 кібератакам щодо українських органів державної влади та важливих об’єктів інфраструктури. Заблоковано 2,5 тис. небезпечних ресурсів та викрили 20 хакерських угруповань.

Найбільше злочинці втручались у роботу Державної податкової служби, де поводили махінації з податками та кредитами.