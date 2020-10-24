В Азовском море взорвался российский танкер

В Азовском море взорвался танкер Генерал Ази Асланов с российским флагом. Он направлялся в Ростов на Дону.

На борту было 13 человек. Десять удалось спасти, проводятся поиски трех человек.

По информации российских СМИ, судно было пустое. Вероятной причиной взрыва называют испарения от остатков нефтепродуктов.

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Взрыв в Таиланде

22 октября в провинции Самутпракан, что в Таиланде, прогремел мощный взрыв на газопроводе. В результате инцидента 28 человек забрали в больницу, трое умерли.

После этого произошел пожар — пламя тушили около часа. Повреждены десяток домов, 20 мотоциклов и автомобилей, находившихся рядом.

На месте происшествия зафиксировали 50 пожарных автомобилей. Причиной взрыва называют разрыв трубы на газопроводе.