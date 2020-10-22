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Факты / Происшествия

Мощный взрыв в Таиланде: есть погибшие, десятки пострадавших

В Таиланде произошел взрыв на газопроводе. Минимум три человека погибли и еще 28 госпитализированы в результате взрыва на газопроводе в тайской провинции Самутпракан. Взрыв повредил десяток домов и около 20 автомобилей и мотоциклов.

Разрыв трубы произошел на восточной окраине Бангкока около 13.00 по местному времени. Взрыв вызвал пожар, который пожарные тушили больше часа. На место возгорания прибыли сразу 50 единиц пожарной техники.

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  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Таиланде — первые подробности взрыва
Мощный взрыв в Таиланде: есть погибшие, десятки пострадавших / 3 фотографии

По словам заместителя генерального директора министерства энергетики Тавале Танакитчароенфата, взрыв, вероятно, вызвал экскаватор, который работал без официального разрешения в районе газопровода. Полиция не сообщила официальной причины взрыва

Известно, что погиб пожилой местный житель, который был в доме у места трагедии. Еще двое пострадавших скончались уже в больнице.

В Бейруте снова прогремел взрыв

9 октября в Бейруте произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар. Пострадало около 50 человек.

Взрыв мог произойти у пекарни, где размещены резервуар для хранения газа.

Источник: Xinhua

Фото: скрин из видео matichon tv

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